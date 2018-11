Napoli: presentazione del libro di Stefano Causa al Museo di Capodimonte

- Giovedì 15 novembre 2018, ore 16.30, presentazione del libro di Stefano Causa al Museo di Capodimonte (sala Kauffmann, primo piano) di Napoli. Ingresso da Porta Grande (lato Ponti Rossi). Introduce Sylvain Bellenger. Interventi di Riccardo Lattuada, Patrizia Piscitello, Cristina Terzaghi. “Se intorno alla metà del secolo scorso si è ripreso ad affrontare la pittura di natura morta con adesione meticolosa e, spesso, appassionata; non si può dire altrettanto per le lingue adibite a questo tema di gradimento universale e, insieme, di così ardua decifrazione. il nostro esame di alcune scritture, prevalentemente moderne, sulla pittura di genere dal 600 al ’900, nasce da quest’assunto; oltreché da vari pretesti. Uno è stato metter mano a uno spicchio della biblioteca di un conoscitore come Raffaello Causa (1923-1984)…” afferma Stefano Causa, autore del volume La parola alle cose. Sentieri e scritture della natura morta (1922-1972) edito da arte'm che saraà presentato giovedì 15 novembre 2018, ore 16.30 al Museo e Real Bosco di Capodimonte (sala Kauffmann, primo piano) da Riccardo Lattuada, Patrizia Piscitello e Cristina Terzaghi. Introduzione e saluti istituzionali del direttore Sylvain Bellenger. Sarà presente l'autore. Nel volume viene riproposto in chiusura il saggio di Raffaello Causa La natura morta a Napoli nel Sei e nel Settecento pubblicato nel 1972 per la collana “Storia di Napoli”.(Ren)