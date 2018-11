Automotive e aerospazio: taglio del nastro per il primo Its dedicato in Campania. Patto tra scuola, università e aziende

Roma, 09 nov 18:57 - (Agenzia Nova) - Parte in Campania il primo percorso di formazione post diploma Its dedicato alla specializzazione nel settore della Manifattura Meccanica (Ma. Me.) per i comparti dell'automotive e dell'aerospazio. Nasce a Pomigliano, luogo centrale della produzione industriale campana, grazie alla collaborazione tra istituzione regionale, mondo della scuola, della formazione, dell'Università e delle imprese. Questa mattina all'Istituto Tecnico Industriale Statale Eugenio Barsanti l'inaugurazione del progetto con gli interventi di Lucia Fortini, Assessore all'Istruzione, Politiche Sociali e Politiche giovanili della Regione Campania, Enrico Cardillo, Direttore Generale di Stoà, Bruno Scuotto, presidente di Fondimpresa in rappresentanza del mondo confindustriale, Natale Bruzzaniti, Dirigente Scolastico del Polotecnico Fermi Gadda, Mario Ponsiglione, Dirigente Scolastico dell'Iti Eugenio Barsanti, Ada Minieri, dell'Ordine Ingegneri di Napoli, Franca Trotta, Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Pomigliano d'Arco, Giovanni Abete, ad di Abete Srl. (segue) (Ren)