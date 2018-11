Caserta: primo Congresso provinciale dei Verdi, rinasce il partito del Sole che Ride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà sabato 10 novembre alle 15.30 il primo Congresso Provinciale dei Verdi della provincia di Caserta. Ambiente, Sicurezza, Difesa del Territorio e dei Diritti Civili sono le priorità dei Verdi, che con la commissaria Rita Martone hanno già portato a casa risultati importanti ed ora promettono la rinascita del partito del Sole che Ride. In prima linea per la difesa dell'ambiente, ricordiamo battaglie come quella per la chiusura del Ponte Nuovo di Capua, condotta da Rita Martone e il gruppo dei Verdi dell'Agro Caleno. I Verdi sono stati i soli a chiederne la chiusura convinti che la difesa del territorio passi anche dalla sicurezza dei cittadini. Un nuovo inizio per i Verdi Casertani che, in primis, presenteranno i componenti del direttivo provinciale e nomineranno i delegati per il Congresso Nazionale previsto per i giorni 1 e 2 dicembre. All'incontro prenderà parte l'Esecutivo Regionale, il coportavoce regionale dei Verdi campani Vincenzo Peretti e concluderà i lavori il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che si dice entusiasta per i progetti futuri.(Ren)