Napoli: de Magistris, accolto mio ricorso su illecita sottrazione inchieste Poseidone e Why Not

- "La Corte d'Appello di Salerno ha accolto il mio ricorso con riferimento all'illecita sottrazione delle inchieste Poseidone e Why Not di cui ero titolare quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Ha ritenuto responsabili del reato di abuso d'ufficio le seguenti persone per i fatti a loro ascritti e per le funzioni all'epoca ricoperte: il procuratore generale facente funzioni Dolcino Favi, il procuratore aggiunto Murone, il senatore Giancarlo Pittelli, il sottosegretario alle attività produttive Giuseppe Galati ed Antonio Saladino responsabile per il sud della Compagnia delle Opere. Nel lungo decorso del tempo nel frattempo il procuratore della Repubblica Lombardi, anch'egli imputato, è deceduto e la prescrizione non consente più di rendere applicabile la pena agli altri imputati per il delitto commesso. Con questa sentenza si è giudiziariamente statuito che Poseidone mi è stata revocata illecitamente e Why Not avocata illecitamente". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, per il quale "oggi si è acclarato per via giudiziaria quello che per giustizia e verità tutte le persone per bene avevano già capito. Sono stato fermato dai miei capi, in collusione con altri, che invece di tutelarmi mi hanno tradito. Quelle inchieste erano arrivate al cuore dello Stato ed avevamo scoperto un livello di collusioni impressionante, tale da destabilizzare istituzioni divenute deviate del nostro Paese". (segue) (Ren)