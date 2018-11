Napoli: Alestra (Inl), l'Ispettorato non transige

- "La sottoposizione a misura cautelare del capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli è sintomatica della estrema delicatezza del ruolo rivestito dagli Ispettori del Lavoro. L'Ispettorato non transige su comportamenti che mettono in dubbio l'operato degli ispettori ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per chiarire la vicenda e appurare la verità dei fatti. Come previsto dalla legge ho disposto l’avvio dell’iter di sospensione immediata del capo dell'Ispettorato della Campania". Lo ha dichiarato in una nota il direttore dell'Inl Leonardo Alestra, aggiungendo: "Nell’assoluto rispetto e nell’incondizionata fiducia che non può che riporsi nelle determinazioni della Magistratura, va anche considerato che le responsabilità soggettive, nei termini che saranno accertati, non possono in ogni caso tradursi in indiscriminato discredito su una categoria professionale altamente qualificata e quotidianamente impegnata nella silente ed operosa tutela di un bene di primaria rilevanza sociale. Il lavoro degli ispettori, infatti, si svolge sovente in contesti operativi ambientali complessi, problematici ed esposti a varie forme di condizionamenti ed è pertanto costantemente esposto a rischi di diversa natura ed intensità, che vanno dalla violenza fisica ai condizionamenti intimidatori".(Ren)