Cinema: Cortodino, weekend con Cristina Donadio e Daniela Poggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristina Donadio, Giuliano Montaldo, Enrique Del Pozo. Sono solo alcuni degli ospiti dei prossimi appuntamenti in programma per CortoDino, il festival cinematografico giunto all’ottava edizione. Dopo il taglio del nastro di mercoledì 7 novembre, presso il Teatro Politeama di Torre Annunziata (Na) hanno riscosso ampia partecipazione di pubblico le proiezioni di giovedì 8 novembre: “L’esodo” di Ciro Formisano, “Nessuno è innocente” di Toni D’Angelo e “Il nome che mi hai sempre dato” di Alessio Nuzzo. Dopo il successo di questi appuntamenti, la kermesse organizzata dall’associazione Esseoesse, con il coordinamento artistico di Francesca Piggianelli, prevede altri incontri nel week end, prima della serata di premiazione di lunedì 12 novembre. Domani, sabato 10 novembre, presso la sala convegni del Liceo Artistico “G. De Chirico” incontro con il regista Giuliano Montaldo, presidente dell’Accademia Cinema Italiano e presidente onorario del Premio David di Donatello. Nel pomeriggio invece, presso la Cripta dello Spirito Santo, doppio appuntamento: alle ore 18.30 proiezione del corto “Corduroy” e incontro con l’autore Francesco Mucci che verrà intervistato dal critico cinematografico Antonio Maiorino. L’opera è entrata nella selezione ufficiale del Napoli Film Festival e Roma Independent Prisma Awards 2018. A seguire incontro con Carlotta Bolognini e presentazione del docufilm “Figli del set”, ideato, prodotto e sceneggiato da lei come omaggio al cinema. Un viaggio attraverso gli occhi dei figli di vari personaggi del set, con Ricky Tognazzi, Danny Quinn, Saverio Vallone, Fabio e Fabrizio Frizzi, Renzo Rossellini, Alessandro Rossellini, Simona Izzo, Claudio Risi, George Hilton e tantissimi altri con la voce narrante di Giancarlo Giannini. (segue) (Ren)