Collana: Borrelli (Verdi), ancora incerti i tempi per la messa in sicurezza

- "Il 23 Luglio la Giunta regionale e la Giano s.r.l. firmavano il contratto di convenzione per la gestione dell'impianto, a tutt'oggi, nonostante l'avvenuta assegnazione, non risulta che la società affidataria abbia preso possesso dell'impianto". Così il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli durante l'interrogazione sullo stato dell'affidamento del complesso sportivo situato nel quartiere Vomero a Napoli. "Allo stesso modo, chiediamo se siano stati versati dalla società Giano s.r.l. alla Regione i canoni già maturati" ha continuato il consigliere Borrelli. All'interrogazione ha risposto l'assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello dichiarando l'avvio dei sopralluoghi, di concerto tra la Giano s.r.l. e l'Agenzia Regionale per le Universiadi, al fine di una verifica delle condizioni dell'impianto e gli interventi necessari da adottare per la messa in sicurezza. Si attendono ancora le conclusioni. Al Comune di Napoli, simultaneamente, sono stati richiesti documenti utili per lo stato di consistenza. "L'assessore ha dichiarato che dal momento della consegna decorreranno gli obblighi contrattuali, possiamo solo augurarcelo dato che allo stato attuale, la Giano s.r.l. piuttosto che investire immediatamente nello stadio Collana si è lasciata ad un'inerzia inspiegabile viste le battaglie incredibili e pressanti che ha fatto per ottenere l'impianto. Questa vicenda spero non finirà male con una vergognosa speculazione e senza la riapertura dello Stadio" ha concluso il consigliere Borrelli.(Ren)