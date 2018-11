Napoli: lunedì al Teatro Nuovo in scena "Autorissimi" e "Periodo blu"

- Proseguono gli appuntamenti della rassegna Monday Dance - I lunedì della Danza al Teatro Nuovo di Napoli, che ospiterà lunedì 12 novembre, a partire dalle ore 21.00, due appuntamenti in successione, "Autorissimi", coreografie di Gennaro Maione e Andrea Zardi, e "Periodo blu", coreografia e danza di Antonello Apicella e Ina Colizza. La rassegna Monday Dance, che s'inserisce in un'ampia programmazione del Teatro Pubblico Campano dedicata alla danza, è divenuta, ormai, un appuntamento fisso nella stagione del palcoscenico partenopeo, in particolar modo per il giorno cui è destinata la programmazione. Giunta alla terza edizione, la naturale evoluzione della rassegna è rappresentata dall'impegno costante di una programmazione che sia sempre più in sintonia con il pubblico, rendendolo partecipe anche oltre le performance, con incontri, discussioni e interazioni post spettacolo con gli artisti ospiti. Monday Dance è nata dalla funzione di antenna della danza contemporanea campana, che il Teatro Pubblico Campano svolge all'interno della Rete Anticorpi XL, prima rete italiana dedicata alla Giovane Danza d'Autore, e che, da dieci anni, rappresenta una delle più significative "buone pratiche" della scena in Italia. (segue) (Ren)