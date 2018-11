Napoli: lunedì in Prefettura seminario Istat su "Gli incidenti stradali in Campania 2017"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, si svolgerà presso la Sala Profili della Prefettura di Napoli il seminario dal titolo “Gli incidenti stradali in Campania nel 2017”. L’incontro, organizzato dall’Istat e dall’Osservatorio provinciale per l’incidentalità della Prefettura di Napoli, ha come obiettivo la presentazione dei dati sugli incidenti stradali nel territorio campano. In particolare, oltre ai dati regionali rilevati nel 2017, viene fornito un approfondimento sulla Città metropolitana di Napoli. All’iniziativa parteciperanno gli attori che collaborano con l’Istat alla raccolta dei dati e i soggetti impegnati nelle azioni per la prevenzione degli incidenti, con l’obiettivo comune di discutere le iniziative da mettere in atto per ridurre il numero delle vittime sulla strada. L’evento rappresenta l’occasione per mostrare come i dati delle statistiche ufficiali possano essere di supporto ai policy maker nell’elaborare strategie finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale.(Ren)