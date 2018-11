Napoli: Unione industriale, presentato oggi il Mit Reap (2)

- Il Team Campania è coordinato dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope ed è composto da otto delegati a rappresentanza del mondo istituzionale (Regione Campania) accademico (Parthenope), imprenditoriale (Graded, Unione Industriali Napoli, Grimaldi Group, NextGeoSolutions - Gruppo Marnavi; l’Associazione della Logistica Intermodale Sostenibile-ALIS e MAR.TE Scarl). Il team Campania è incaricato di identificare il vantaggio competitivo regionale sulla base del quale ideare un piano di iniziative a sostegno delle imprese regionali ed avrà un ruolo di primo piano nel coordinare la relativa implementazione sul territorio. Il primo incontro della delegazione generale con il MIT si è tenuto a Cambridge (Massachusetts, USA) a fine ottobre. Il Team REAP Campania è guidato dal prof. Marco Ferretti (Parthenope) e dall’Assessore Regionale Valeria Fascione e ulteriormente rappresentato da Vito Grassi, Presidente di Unione Industriali Napoli, Giovanni Ranieri (CEO di Next Geosolutions), Guido Grimaldi per Grimaldi Group; Francesco Calza (Presidente della Scuola di Economia e Giurisprudenza), Adele Parmentola (Docente in Management) e Eva Panetti (Ricercatrice Post-Doc) per la Parthenope. L’incontro all’Unione Industriali è stato coordinato dal Componente del Consiglio Generale dell’Associazione imprenditoriale, Fabio De Felice. Sono intervenuti tra gli altri Alberto Carotenuto, Rettore dell’Università Parthenope, Marco Ferretti, Valeria Fascione, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Francesco Calza, Marcello Di Caterina, direttore Alis, Giovanni Ranieri, Elias G. Carayannis della George Washington University, Ludovica Landi (Graded). Nel corso dell’incontro è inoltre intervenuto, in video collegamento da Boston, il Docente del Mit Phil Budden. (Ren)