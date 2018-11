Capri: Borrelli-Falco, mancato invio dell'elisoccorso per partoriente

- Ieri sera è stata inviata una richiesta di soccorso per un parto urgente e prematuro dall'ospedale Capilupi ma l'elicottero non è mai arrivato, costringendo la donna ad un trasferimento per mezzo idroambulanza a vico Equense. "Tutto è andato bene ma solo per una casualità. Un caso simile è accaduto anche a Procida e anche lì il mancato soccorso: se ci fosse stato mare mosso, ieri sera, come sarebbe andata a finire?". Così il consigliere regionale dei Verdi e membro Commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Capri, Paolo Falco. "È un sistema con una falla enorme. La regione deve prendere in considerazione l'abilitazione per un secondo elicottero notturno o si prenda in merito anche la nostra proposta, per il comune di capri e per tutte le isole e zone della Campania maggiormente isolate, per un accordo con l'ente militare per casi d'urgenza simili. Ciò è previsto dal decreto di giunta regionale 427/17" hanno concluso i consiglieri Borrelli e Falco.(Ren)