Lavoro: assessore Palmeri, all’interporto di Nola Regione Campania al fianco di imprese

- Questa mattina, alla presenza del Governatore De Luca, è Stato inaugurato Spazio Lavoro all'interno dell'Interporto. “Un importante traguardo regionale – ha detto l'Assessore al lavoro Sonia Palmeri - che costituisce una delle tappe della profonda azione di rinnovamento dei Servizi per il lavoro campani. Stiamo cambiando registro! Abbiamo molte misure che incentivano l'occupazione e gli imprenditori debbono conoscerle. Noi li supportiamo e andiamo verso di loro promuovendo ogni possibile forma di sinergia pubblico- privata”. “L'occupazione non si crea dal nulla – ha proseguito Palmeri, ma da una tenace, consapevole e continua attività di sviluppo delle potenzialità dei singoli territori. L’ obiettivo è quello di assicurare alle aziende dei punti per il lavoro specialistici, che uniti agli attuali centri per l'impiego, rafforzino il link con il tessuto produttivo della nostra Regione”. (segue) (Ren)