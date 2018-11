FdI: Meloni nomina Rescigno a capo del dipartimento nazionale Sanità

- Giorgia Meloni ha nominato Carmela Rescigno, consigliere comunale di Camposanto e responsabile Enti Locali di Fratelli di Italia a Napoli e provincia, a capo dipartimento nazionale Sanità di Fratelli. La nomina è stata preceduta dalla telefonata della Meloni con cui ha comunicato all'esponente di Fdi la guida della struttura nazionale. Rescigno ha commentato: "Sono onorata e orgogliosa della scelta. Ma soprattutto lo considero un incarico di grande responsabilità in una Regione in cui l'assistenza sanitaria è scadente e inadeguata alle richieste dei cittadini. Metterò le mie competenze a disposizione della comunità di Fratelli di Italia e di tutti quei cittadini che si battono per una sanità efficiente e all'avanguardia". (Ren)