Cinema: Cortodino, weekend con Cristina Donadio e Daniela Poggi (2)

- Domenica 11 novembre incontro d’autore con l’attore Lorenzo Renzi tra i protagonisti di “Storia triste di un pugile scemo” di Paolo Strippoli. L’opera, presentata alla mostra del cinema di Venezia nella rassegna “I love GAI Giovani Autori Italiani”, sarà proiettata alle ore 18 nella Cripta della Chiesa dello Spirito Santo. A seguire dibattito con l’attore e il critico Ignazio Senatore. La mattina di domenica invece masterclass di animazione presso la scuola Parini Rovigliano con Hermes Mangialardo. Lunedì 12 novembre, ultimo giorno dell’ottava edizione, comincia con un incontro d’autore con Enrique Del Pozo, attore e regista spagnolo e la proiezione del documentario “The man behind the woman”. La pellicola, nell’ambito dell’iniziativa “Andiamo insieme al cinema” (logo ideato dagli alunni del Liceo Artistico De Chirico) sarà proiettata con sottotitoli per consentire la visione anche ai sordi. Una partnership quest’anno tra CortoDino e l’Ente Nazionale Sordi della Campania che ha consentito, anche nei giorni scorsi, la proiezione di diverse pellicole con l’ausilio della sottotitolazione. Alle ore 19:00 presso il Teatro Politeama la serata conclusiva con premiazioni, menzioni speciali, contributi video, la presenza della giuria internazionale tra cui Carlotta Bolognini, Luli Bitri, Enrique Del Pozo, Saverio Vallone, Daniele Nannuzzi, Ettore Spagnuolo ed ospiti d'eccezione come Cristina Donadio, Salvatore Esposito, Toni d’Angelo, Gianni Parisi e Marisa Gonfalone. (Ren)