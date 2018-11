Campania: Viglione (M5S), De Luca ricorre al termine camorra pur di attaccare Governo

- "Il termine camorra pronunciato da De Luca, in uno scellerato quanto paradossale accostamento con il reddito di cittadinanza, apre uno squarcio su un tema rispetto al quale questa amministrazione regionale non ha mai mostrato alcuna attenzione né sensibilità. Prima di brandirlo per farne l'ennesimo squallido spot contro il Governo nazionale, il governatore si passasse una mano sulla coscienza e ci dicesse, al netto di qualche pallido provvedimento sulle scuole, cosa ha fatto concretamente in tema di legalità. Secondo il presidente della giunta regionale, in preda a un attacco di "benaltrismo", il reddito di cittadinanza sarebbe a rischio camorra e che al posto di tale misura andrebbero messe in pratica provvedimenti per lo sviluppo e l'occupazione. Le uniche misure in questa direzione sono proprio quelle messe in atto dal nostro Governo, non certo da un governatore che in tre anni e mezzo di legislatura è ricorso a piani lavoro spot e inattuabili e non si è distinto certo per iniziative concrete in termini di contrasto alla criminalità". E' quanto ha scritto il consigliere del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione anticamorra Vincenzo Viglione in un post sulla sua pagina Fb. (segue) (Ren)