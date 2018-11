Napoli: Museo e Bosco di Capodimonte, bilancio dopo il maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo che ha recentemente colpito l'Italia ha arrecato ingenti danni al Real Bosco di Capodimonte e al parco intorno alla Reggia. Da una primissima stima dei danni sono centinaia gli alberi caduti sui viali che ne impediscono la percorribilità e altrettanti in imminente pericolo di cedimento, altri ancora necessitano di verifiche strumentali. La risoluzione complessiva dell'emergenza richiederà tempi non ancora quantificabili. La Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte fin dall'inizio ha proceduto per step e priorità. Nei giorni immediatamente successivi alla tempesta si è proceduto a garantire la fruizione del Museo durante il lungo ponte di Ognissanti. Un percorso protetto di accesso alla Reggia da Porta Grande ha portato 5.536 ingressi registrato dal 1 al 4 novembre. In secondo luogo, si è lavorato per consentire il ritorno a scuola degli alunni dell'Istituto “G. Caselli” riaprendo Porta Miano e garantendo un accesso obbligato alla succursale della scuola. Un pulmino scolastico per alunni e docenti permette l'accesso. In terzo luogo, è stato creato un varco di collegamento transennato tra Porta Piccola e Porta Grande, in modo da accedere al Museo anche da Porta Piccola (via Miano); facilitare gli spostamenti dei residenti tra via Miano e via Capodimonte, lato Ponti Rossi; garantire l'accesso all'edificio “Le Scuderie” da parte del personale del Ministero dell'Interno (Polizia a Cavallo, Servizio Logistico e CEN – Centro elaborazione nazionale). I prossimi step prevedono la creazione di un corridoio protetto di collegamento da Porta Miano all'Istituto Caselli (Manifattura delle Porcellane) per consentire la completa ripresa delle attività scolastiche; un corridoio di collegamento tra Porta Miano e l'edificio “Vaccheria”, sede dei Carabinieri ambientali (ex Forestali); un collegamento protetto da Porta Miano all'edifico “La Capraia”, sede del Centro per l'arte e l'architettura delle città portuali fondato insieme all'Istituto Edith O' Donnell e l'Università di Dallas-Texas. Secondo i dati raccolti sono 3 milioni i visitatori annuali del Bosco. Per loro si sta lavorando a una parziale riapertura del Parco nell'area adiacente la Reggia per consentire di passeggiare e praticare la corsa. Appena la Direzione avrà una data certa per la totale riapertura del Real Bosco, subordinata a provvedimenti nazionali e risorse straordinarie, ne darà immediata comunicazione alle istituzioni e al pubblico. (Ren)