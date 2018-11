Automotive e aerospazio: taglio del nastro per il primo Its dedicato in Campania. Patto tra scuola, università e aziende (3)

- L’Its Manifattura Meccanica Ma.Me. nasce all’interno dell’omonima Fondazione di cui fanno parte anche l’Istituto Tecnico Industriale Statale Eugenio Barsanti, il Polo Tecnico Fermi-Gadda, l'Itis Ettore Maiorana, l'Itis Attilio Romanò, l’istituto Stoà, il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II e le imprese Abete S.r.l., Adler Plastic S.p.A., Tecno Tessile Adler S.r.l., Dema S.p.A., Laer S.p.A., Novotech Aerospace Advanced Technology S.r.l. Due sono i corsi in partenza nel 2018, quello di "Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici. Processo meccanico per l’automotive e l’aerospazio" al Barsanti di Pomigliano e quello di "Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccatronici. Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive e l’aerospazio” al Fermi Gadda di Napoli. Un terzo, sempre al Barsanti partirà nel 2019 e formerà giovani per la figura di "Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici. Progettista di strutture in composito per l’automotive e l’aerospazio”. Ad ognuno di questi corsi sono ammessi a partecipare 24 giovani diplomati di età compresa tra i 18 ed i 34 anni chiamati ad affrontare un percorso di studi per un totale di mille ore di lezioni in aula e 800 di stage. La particolarità del progetto sta proprio nel forte legame tra formazione e sistema produttivo, non a caso metà del corpo docente proviene dal mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta. I corsi biennali, gratuiti e finanziati dal Por Campania F.S.E. 2014-2020, creeranno figure professionali in grado di assistere le imprese nell’adozione e nell’implementazione di innovazioni nell’ambito delle tecnologie 4.0 e per la sostenibilità nel tempo dei sistemi e processi a più elevato grado di automazione industriale, con una particolare attenzione alla gestione del ciclo di vita del prodotto, alla manutenzione dei sistemi e al miglioramento continuo della performance dei processi. Al termine del corso i giovani conseguiranno il “Diploma di Tecnico superiore” con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (Eqf). Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall’Europass diploma supplement. (Ren)