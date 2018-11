Salerno: M5S Scafati, interrogazione al Ministro sulla giunta De Luca per buoni libro

- Arriva anche in Senato la vicenda che più volte il nostro meetup ha segnalato ai nostri portavoce sia in regione che in parlamento. Un argomento di cui si è interessato personalmente anche il sottosegretario allo sviluppo economico Andrea Cioffi il quale ebbe modo di ascoltare a Scafati (Sa) le rimostranze di uno dei mancati beneficiari dei buoni libro durante la scorsa campagna elettorale. Ringraziamo la senatrice Angrisani per questo intervento e ci auguriamo che al più presto il Ministro si attivi affinché venga fatta chiarezza sulla destinazione di questi fondi non erogati e che siano individuate le responsabilità. Il diritto allo studio va tutelato anche attraverso la tutela dei beneficiari di erogazioni che se pur minimi risultano essere comunque un sostentamento alle numerose spese scolastiche di cui si fanno carico famiglie e genitori.(Ren)