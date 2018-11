Napoli: licenziato ex rsu La Doria per commento a post su Fb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Gaglione, ex rsu Flai Cgil dello stabilimento La Doria di Acerra (Napoli), dismesso lo scorso 30 settembre, ed i cui circa 70 lavoratori sono stati trasferiti nelle fabbriche salernitane di Angri, Sarno e Fisciano è stato licenziato per aver commentato un post pubblicato da un amico su Facebook ritenuto denigratorio per l'azienda. Tra i commenti a un post in cui si chiedeva se fossero giuste le lettere di trasferimento inviate dalla società c’era anche quello di Gaglione. In difesa del delegato, sono scese in campo tutte le rsu degli stabilimenti salernitani, che oggi si sono riunite decidendo una giornata di sciopero per il 16 novembre, e lo stato di agitazione in tutti e tre i siti campani, con assemblee informative in programma la prossima settimana.(Ren)