Sud: Ronghi (Sud protagonista), bene D'Amato e Mattarella. Fare di più per sviluppo

- "Bene ha fatto il presidente di Finseda Antonio D'Amato a sottolineare che l'Italia cresce se cresce il Sud e se si guarda al Mezzogiorno un'ottica diversa, così fa piacere ascoltare il Presidente Mattarella che sollecita a ridurre il divario tra Nord e Sud. Ma questo non basta e occorre finalmente passare dalle parole ai fatti". È quando ha dichiarato Salvatore Ronghi segretario federale di Sud Protagonista. "I Cinquestelle vorrebbero affrontare la questione del Sud nella peggiore ottica, con l'assistenzialismo e sembra sempre più una 'maionese impazzita' che non fa alcunchè per porre rimedio alla costante decrescita dell'Italia e particolarmente del Sud", ha aggiunto Ronghi per il quale "bisogna andare oltre la semplice e non impegnativa denuncia o sollecitazione, è ora di pretendere azioni concrete. Il Governo strappi la mozione dei Cinquestelle sul Sud, approvata qualche settimana fa dalla Camera, e attivi un Piano di investimento per Opere Pubbliche per almeno il 50% delle risorse da destinare al Sud e non del 36%, che non colma il gigantesco divario infrastrutturale esistente". "E' ora di dare il via ad un grande Piano per il risanamento ambientale che, oltre a mettere in sicurezza l'ambiente e la incolumità dei cittadini, crei lavoro vero e non assistenzialismo. Queste sono le prime vere azioni da intraprendere per il Sud e per l'Italia", ha concluso Ronghi. (Ren)