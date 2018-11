Campania: presidente Consiglio D’Amelio ricevuta da Mattarella al Quirinale

- Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il coordinamento della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, guidato dalla presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio. Al centro dell'incontro tre temi: gli ingenti danni provocati dalle calamità naturali, che hanno riguardato gran parte delle regioni italiane; l'autonomia differenziata richiesta da molti Consigli regionali e la legalità. “Sono e siamo molto soddisfatti dell’incontro avuto con il presidente Mattarella – ha affermato D’Amelio –. Ci sentiamo ancora più motivati, e quindi responsabilmente impegnati, rispetto ai compiti istituzionali cui ognuno di noi è chiamato, come ci ha ricordato lo stesso Capo dello Stato”. “Ho chiesto al Presidente di sollecitare il Governo a istituire la commissione nazionale Antimafia per lavorare in sinergia con le commissioni regionali - ha concluso D'Amelio - e ho sottolineato, in particolare, la difficile situazione che da giorni sta vivendo la Campania con i roghi, nuovamente riapparsi”. Al termine dell’udienza la presidente D’Amelio ha donato a Mattarella il libro “Fatti di camorra” con gli scritti di Giancarlo Siani, che viene solitamente distribuito ai ragazzi che visitano il Consiglio regionale.(Ren)