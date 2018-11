Napoli: parte da Pozzuoli la campagna di informazione sulla “Medicina di Genere”

- Diffondere un concetto di medicina non più “neutra”, ma improntata sulle differenze di genere, a partire dalla ricerca e dalla sperimentazione, per garantire cure più appropriate ad uomini e donne. E’ l’obiettivo del convegno su “Percorsi Virtuosi in Medicina di Genere”, che si terrà martedì 13 novembre dalle ore 16.30 al Rione Terra di Pozzuoli, nei locali di Palazzo Migliaresi. Il convegno è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania , con il supporto della Sottocommissione “Salute di Genere” e del Comitato Scientifico composto da Carolina Ciacci, Pina Piacente, Melania Picariello, Natalia Sanna, Paola Vairano. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pozzuoli, sarà incentrata sull’applicazione e diffusione della “Medicina di genere” all'interno del Sistema Sanitario Nazionale, secondo l’art. 3 della legge n. 3/18. Obiettivo fondamentale della Commissione è la promozione, divulgazione territoriale, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura basate sulle differenze derivanti dal genere. Ad introdurre i lavori sarà la Presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Campania Dott.ssa Natalia Sanna, a cui seguiranno i saluti istituzionali dell’on. Stefano Graziano, Presidente Commissione Sanità Regione Campania e gli interventi dei relatori invitati. A moderare il dibattito sarà Melania Picariello, componente della Commissione Regionale Pari Opportunità. Concluderà i lavori del convegno il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca.(Ren)