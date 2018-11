Imprese: collegamento Napoli-Boston per il programma di accelerazione Mit Reap

- Si terrà venerdì prossimo 9 novembre, a partire dalle 15:00, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli (Piazza dei Martiri, 58), la presentazione ufficiale del programma di accelerazione imprenditoriale “Reap- Regional Entrepreneurship Acceleration Program (Mit Reap)” organizzato dal Massachusetts Institute of Technology e coordinato in Campania dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (Disaq) dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope che sta lavorando al progetto dalla primavera del 2017. Alle 16 è previsto un collegamento live con il Mit di Boston e alle 17 una tavola rotonda sulle “Politiche economiche regionali: valutazioni e step futuri”, con la partecipazione di Vito Grassi, Marco Ferretti, Valeria Fascione, Pietro Spirito, Francesco Calza, direttore Scuola di Economia e Giurisprudenza, Marcello Di Caterina, direttore Alis, Giovanni Ranieri, ad della Next Geosolutions – Gruppo Marnavi, Elias G. Carayannis della George Washington University. Infine, spazio al ruolo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel sistema dell’innovazione con la presentazione delle ultime pubblicazioni in materia. Assieme A Carayannis e Ferretti intervengono Adele Parmentola, professore associato in Management, e Eva Panetti, ricercatore post-doc, entrambe dell’Università Parthenope. (segue) (Ren)