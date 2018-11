Svimez: Cesaro (FI): manovra Di Maio-Salvini pericolosissima

- "Dei 50 miliardi di euro di residuo fiscale trasferito alle regioni meridionali dal bilancio pubblico almeno 20 miliardi tornano al centro-nord sotto forma di servizi. In altre parole, come ci sottolinea oggi lo Svimez, grazie ad un malinteso regionalismo fortemente perseguito dalla Lega nel DEF ed avallato dai distratti grillini, con le tasse dei meridionali arricchiamo le regioni del nord". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, commentando i dati de Rapporto Svimez 2018 diffuso oggi. "La cosa più preoccupante, sulla quale chiederò un intervento determinato dei nostri parlamentari – spiega Cesaro – è che la manovra del governo pentaleghista, che punta ad un regionalismo differenziato, quello cioè reclamato a gran voce dal Veneto e dalla Lombardia ma ben diverso dal federalismo alla Calderoli, finirà per consolidare e rafforzare questa intollerabile anomalia che penalizza le regioni meridionali e che pagheremo ulteriormente in termini di mancato sviluppo e di ulteriore aumento del divario nord-sud". "Se però non è difficile comprendere la spinta in tal senso impressa dai governatori leghisti, molto più difficile è capire il sostanziale e assordante silenzio del Movimento 5 Stelle", conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)