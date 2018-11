Scafati (Sa): LIS Tour, scopriamo nuova legge regionale promossa da M5S

- Una manifestazione organizzata dal MoVimento 5 Stelle insieme a Scafati in MoVimento per presentare la legge regionale sulla lingua dei segni: l'appuntamento venerdì 9 novembre alle ore 18,30 presso la biblioteca comunale di Scafati. La legge, promossa dal MoVimento 5 stelle, in particolare dal consigliere regionale Luigi Cirillo, mira alla promozione della lingua dei segni. Si tratta di una lingua che veicola i propri significati attraverso un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo. È utilizzata dalle comunità dei segnanti a cui appartengono in maggioranza persone sorde. È una comunicazione che contiene aspetti verbali (i segni) e aspetti non verbali (le espressioni sovrasegmentali di intonazione per esempio) come tutte le lingue parlate o dei segni. A presentare i nuovi aspetti normativi saranno il consigliere regionale Luigi Cirillo, la senatrice Luisa Angrisani, la deputata Virginia Villani, Giuseppe Sarconio di Scafati in Movimento, Roberto Cesarano, docente LIS, interprete e rappresentante sordi campani, l'avvocato Luigi Ferrandino. L'evento è organizzato dal MoVimento 5 stelle in collaborazione con l'associazione Il Campanile. Modera il giornalista de Il Mattino, Nicola Sposato. Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire.(Ren)