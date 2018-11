Caserta: morte vice brigadiere, arrestato l'ultimo componente della banda criminale

- Nella tarda serata di ieri, a Caserta, i militari della Compagnia di Caserta hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Attanasio Pasquale, cl. 94, di Napoli, identificato quale ultimo componente del gruppo di quattro ladri di appartamento che era sfuggito alla cattura il 6 novembre scorso, nel corso dell’operazione in cui ha perso la vita il vice brigadiere Emanuele Reali. L’arrestato è ritenuto responsabile di concorso in furto in abitazione, resistenza a P.U. e morte come conseguenza di altro reato. Lo stesso, a seguito delle incessanti attività d’indagine e ricerca coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, vistosi oramai braccato si è presentato, presso il Comando provinciale Carabinieri di Caserta, unitamente al proprio legale di fiducia. (Ren)