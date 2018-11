Napoli: condannati automobilisti, viaggiavano in autostrada senza pagare il pedaggio

- Un automobilista è stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di tre mesi di reclusione e a mille euro di multa per insolvenza fraudolenta continuata per essere transitato lungo l'autostrada Napoli-Salerno senza pagare il pedaggio. Dovrà anche pagare le spese processuali e risarcire il danno alla Società Autostrade Meridionali. Un altro automobilista è stato condannato dal giudice del tribunale di Torre Annunziata, su querela della stessa Società Autostrade Meridionali, a cinque mesi di reclusione per truffa aggravata e continuata. Anche lui è accusato di aver trnsitato sulla rete autostradale che collega Napoli a Salerno utilizzando le pista dedicata al telepass ma senza essere forniti del necessario dispositivo di addebito automatico del pedaggio.(Ren)