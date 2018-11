Moda: a fine novembre a Salerno l'Italian Fashion Talent Awards 2018 (3)

- Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e risorse per poter dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi nomi dell’alta moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della moda al Sud Italia, arricchito ed animato da designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. Un progetto ambizioso che ripone grande fiducia nei giovani, e a loro riserva il giusto spazio da protagonisti. (Ren)