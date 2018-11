Carceri: Cirielli (FdI), Polizia penitenziaria senza soldi per le divise. Bonafede umilia agenti

- "Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede umilia la polizia penitenziaria con fondi insufficienti finanche per acquistare le divise per gli agenti", lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fratelli di Italia, che appoggia la protesta della Federazione nazionale della Sicurezza-Cisl. "Giusta e condivisibile la protesta degli agenti, che il prossimo 15 novembre manifesteranno a Roma. Al ministro chiediamo di recepire le richieste del corpo di polizia penitenziaria, cominciando a stanziare nella prossima manovra fondi sufficienti per nuove assunzioni, rinnovo dei contratti e riordino delle carriere", ha concluso Cirielli. (Ren)