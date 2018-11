Immigrazione: a Caserta la prima scuola italiana ad attivare tirocini formativi per richiedenti asilo

- E' il V circolo didattico di Caserta la prima scuola italiana in assoluto ad attivare dei tirocini formativi dedicati ai richiedenti asilo. Il tutto grazie al progetto "Accolti e Attivi#Scuola", realizzato in collaborazione con la cooperativa Solidarci e l'Arci di Terra di Lavoro. Si parte, dal prossimo 12 novembre, con due tirocinanti. Il primo sarà impegnato in attività di manutenzione del verde. Il secondo coadiuverà la segreteria della direzione didattica del V circolo con attività di front office. Entrambe i rifugiati politici saranno operativi per cinque mesi. "Una sfida condivisa con entusiasmo dal consiglio d'istituto – racconta il dirigente scolastico del V Circolo, Francesco Mezzacapo – perché la scuola, come recita il testo della legge 107 del 2015 deve essere un luogo di inclusione e condivisione. Il V Circolo sarà il pioniere di un'esperienza che potrebbe essere mutuata anche in altre realtà scolastiche italiane. Di sicuro, siamo orgogliosi del fatto che sia casertana la prima scuola in assoluto ad aprire le proprie porte a chi ha chiesto e ottenuto protezione umanitaria nel nostro Paese". (segue) (Ren)