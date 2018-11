Immigrazione: a Caserta la prima scuola italiana ad attivare tirocini formativi per richiedenti asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolti e Attivi#Scuola" coinvolge due titolari di protezione internazionale accolti nei progetti Sprar dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Succivo e Gricignano d'Aversa. Non ci sono costi aggiuntivi per il V Circolo, in quanto l'attività dei tirocinanti verrà finanziata con i fondi del Sistema di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati del Ministero dell'Interno e dell'Anci. "Non a caso – spiegano Mara Vitiello di Solidarci e Angelo Ferillo dell'Arci - lo Sprar ha tra i suoi obiettivi proprio quello di formare professionalmente i rifugiati, dando loro la possibilità di rendersi autonomi. Questo è il secondo progetto simile che attiviamo a Caserta, dopo la scommessa vinta alla Reggia vanvitelliana, e siamo contenti di sperimentare questo modello di accoglienza in una scuola, palestra di vita per i cittadini del domani". "Accolti e Attivi#Scuola" verrà presentato il prossimo 12 novembre, presso la sede del V Circolo didattico, al Parco degli Aranci di Caserta nel corso di un incontro dibattito che avrà inizio alle 16.00 a cui prenderanno parte docenti, alunni e genitori, ma anche diverse autorità tra cui l'Assessore Regionale all'Istruzione, Lucia Fortini; il Questore di Caserta Antonio Borrelli; il sindaco della Città della Reggia, Carlo Marino; Pasquale Carofano, referente immigrazione Anci Campania; Leonardo Ancona, direttore del Parco della Reggia di Caserta; Daniela Di Capua, direttrice del Servizio Sprar; l'ex dirigente generale di Pubblica Sicurezza, Natale Argirò; Mara Vitiello di Solidarci e Angelo Ferrillo, presidente provinciale dell'Arci. (Ren)