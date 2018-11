Sanità: M5S, su Pronto Soccorso Sant'Agata abbiamo costretto De Luca al dietrofront (2)

- "Se il governatore di questa Regione – hanno sottolineato gli esponenti M5S - avesse avuto buonsenso, una vita umana sarebbe stata salvata. Se De Luca avesse avuto buonsenso, non sarebbe mai andato in porto questo sciagurato progetto teso a rispondere a richieste di politici del territorio e non alle esigenze di un'assistenza sanitaria la cui qualità non sarebbe che peggiorata. E se non fossero stati burattini manovrati dal padrone-governatore personaggi come il consigliere Pd Mortaruolo, che oggi canta ipocritamente vittoria, non avrebbero bocciato nei mesi scorsi la nostra mozione in aula che avrebbe impegnato giunta e struttura commissariale a rivedere il piano di accorpamento dei due presidi ospedalieri. Ma ora si rimetta subito mano a un piano alternativo, che potenzi l'offerta assistenziale, che preveda un potenziamento dei trasferimenti secondari, strutture e reparti al Sant'Agata che siano di supporto al Rummo, così da decongestionarlo, continuando a garantire un Dea di II livello in grado di assicurare l'ampia offerta multispecialistica e la capacità di presa in carico globale delle patologie e delle emergenze più complesse. Un primo passo verso una complessiva revisione dell'assistenza sanitaria nel Sannio e nelle aree interne". (Ren)