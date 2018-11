Unesco: risoluzione per valorizzazione Buffer Zone vesuviana approvata alla Camera

- La commissione Cultura della Camera ha approvato la risoluzione a prima firma del presidente Luigi Gallo per la valorizzazione della Buffer Zone vesuviana dei siti Unesco. Un progetto cui stiamo lavorando da tempo con passione e tenacia per raggiungere obiettivi importanti per tutto il territorio e che siamo convinti avranno ricadute positive sui cittadini di tutti i Comuni inclusi. “Sono felice per questo risultato. Il distretto Pompei Torre Annunziata Ercolano è uno scenario meraviglioso che si colloca nel golfo di Napoli tra mare e Vesuvio – ha detto Virginia La Mura, senatrice del Movimento 5 stelle -. Un territorio dalla storia antica, con le 44 ville vesuviane e innumerevoli siti di interesse primario. Parliamo di un progetto che fa sognare, che raccoglie oltre alla cultura degli innumerevoli beni artistici, architettonici e naturalistici, anche una cultura immateriale: ossia quella del nostro stile di vita mediterraneo che costituisce un'ulteriore fondamentale attrattiva per i turisti”. (segue) (Ren)