Pompei: Gallo (M5S): da governo impegno per piano strategico di cultura diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attorno a Pompei nascerà il primo piano strategico di cultura diffusa di questo Governo, un modello che potrà fare scuola in tutto il mondo, oltre che in Italia. Grazie a una risoluzione approvata oggi in commissione Cultura, abbiamo impegnato l'esecutivo a rilanciare economicamente e socialmente l'intera zona circostante il sito archeologico di Pompei - la cosiddetta 'buffer zone' –, ricca di incredibili bellezze storiche, culturali e paesaggistiche". Lo ha detto Luigi Gallo, deputato del MoVimento 5 Stelle e primo firmatario della risoluzione, approvata oggi in commissione Cultura alla Camera, per creare il "Grande Distretto Bellezza Pompei". "Con il precedente Governo, i Comuni della 'buffer zone' rischiavano di rimanere al margine del progetto di valorizzazione, mentre veniva alimentato il classico turismo 'mordi e fuggi'. Noi, al contrario, puntiamo a un turismo diffuso e innovativo: percorsi culturali 'tematici' in tutta l'area, rilancio del trasporto locale e promozione della mobilità a impatto zero, ristrutturazione delle ville storiche, digitalizzazione di tutti i beni culturali" ha proseguito Gallo. "Inoltre, abbiamo impegnato il Governo a ridiscutere il progetto dell'hub ferroviario di Pompei Scavi voluto dal PD. Piuttosto che il solito centro commerciale con parcheggio, che avrebbe dirottato i turisti verso un unico polo di attrazione, diamo vita a un modello di rigenerazione urbana e tutela ambientale di cui beneficeranno tanto i visitatori quanto le comunità locali", ha concluso il portavoce del MoVimento 5 Stelle.(Ren)