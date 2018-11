Truffe: arrestata donna nel casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Stazione di Arienzo (Ce), in Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Benevento, nei confronti di Clementina D'Addio, 34 anni, residente in quel comune. La donna, ritenuta responsabile di truffa, è stata accompagnata presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli (Na), a disposizione della competente autorità giudiziaria.(Ren)