Napoli: Verdi, solidarietà a sindaco per scritte apparse su muri Floridiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra piena e forte solidarietà al sindaco di Napoli Luigi de Magistris per questo vergognoso attacco messo in atto da chi non solo si nasconde dietro ad atti di inciviltà, ma non ha a cuore il bene della nostra città", a dichiararlo il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Borrelli e i consiglieri del comune di Napoli, Marco Gaudini e Stefano Buono. "Le scritte apparse sulle mura esterne della Floridiana, sono un gesto vile che va condannato senza se e senza ma, e denotano come ci sia in atto un vero e proprio decadimento del confronto politico nella nostra città, e non solo. Coloro che hanno messo in campo questa azione incivile e criminale devono vergognarsi per ciò che hanno fatto", hanno concluso i consiglieri del Sole che Ride. (Ren)