Vino: a Boscoreale (Na) una settimana di eventi per celebrarlo

- Boscoreale si veste a festa per celebrare il vino e lo fa con una settimana di appuntamenti. Torna infatti dall'11 al 18 novembre 2018 l'appuntamento con la "Festa del Vino". La manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale "Il Nuovo Vesuvio" ha come finalità quella di valorizzare e promuovere il territorio del comune di Boscoreale e dei paesi vesuviani, oltre che rilanciare l'attività vitivinicola che ha caratterizzato il territorio fin dall'antichità. Un nutrito programma quello predisposto dall'organizzazione per questa nuova edizione. Il centro storico di Boscoreale infatti sarà la location di una serie di eventi che prenderanno il via domenica 11 novembre con la tradizionale estemporanea di pittura dal titolo "Il Vesuvio ed il Lacryma Christi". Il concorso di pittura aperto a tutti animerà Piazza Pace a partire dalle ore 10.00. Le opere saranno esposte per tutta la settimana in via Papa Giovanni XXIII e le migliori tre saranno premiate. Alle ore 19.30, invece, in programma l'esibizione del Complesso musicale Old Soud di Boscoreale, mentre alle ore 20.30 con "Musicaammore" di Napoli con la partecipazione di Luigi Staiano e Emidio Ausiello. Lunedì 12 novembre, invece, appuntamento con il cinema e la musica, infatti a partire dalle ore 19.00 presso il Teatro Minerva si terrà la proiezione del documentario "Essere Gigione". Martedì 13, alle ore 19.30 presso il Teatro Minerva, spazio alla Danza e al vino con l'esibizione del Centro Internazionale Danze di Elena Spieza. Mercoledì 14, sempre alle ore 19.30 presso il Teatro Minerva, ci sarà lo spettacolo teatrale a cura dell'Associazione "Boscoteatro" – i ragazzi dell'Azione Cattolica di Boscoreale. Giovedì 15 alle ore 19.00 in Piazza Pace protagonista sarà l'Academy Soul Dancing con l'esibizione di balli folcloristici. Venerdì 16 si ritorna al Teatro Minerva dove a partire dalle ore 19.00 si terrà il convegno dal titolo "Quella striscia di terra tra due parchi". Le serate da lunedì a venerdì saranno tutte concluse con la degustazione di Zandraglie e Lacryma Christi del Vesuvio. (segue) (Ren)