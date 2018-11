Sanità: M5S, su Pronto Soccorso Sant'Agata abbiamo costretto De Luca al dietrofront

- "La richiesta di De Luca al ministro Grillo di istituire nell'ospedale di Sant'Agata un pronto soccorso in deroga al suo stesso piano ospedaliero, non è una decisione dettata dal buonsenso del governatore, come lui stesso vorrebbe farla apparire. Il buonsenso che ha portato a questo risultato è piuttosto quello che ha alimentato le battaglie di noi portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale e in Parlamento, in prima linea accanto a sindaci e comitati di cittadini, consci che depotenziare due ospedali nevralgici per posizione strategica e le straordinarie eccellenze che vi lavorano avrebbe sortito l'inevitabile effetto di depauperare la qualità dell'assistenza e di mettere a rischio la vita di migliaia di persone. Lo abbiamo fatto con un'interrogazione in Consiglio regionale nella quale, già sette mesi fa, chiedevamo di salvare il Pronto soccorso del Sant'Agata. Lo abbiamo fatto con atti istituzionali in Parlamento, a cui abbiamo fatto seguire ispezioni nei due nosocomi. Battaglie che hanno messo De Luca all'angolo, costringendolo a fare marcia indietro, inviando richiesta al ministro Grillo, sebbene, come sottolineato nel riscontro del ministero, "la responsabilità di garantire prestazioni e servizi sanitari in risposta ai bisogni dei cittadini attiene al livello regionale". Un dietrofront inevitabile, quello di De Luca, seppur tardivo. Perché nel frattempo c'è scappato il morto, un operaio in arresto cardiocircolatorio che da San Salvatore Telesino è stato trasferito dal 118 all'ospedale di Benevento e non nella vicina Sant'Agata. Un viaggio troppo lungo che potrebbe essergli costato la vita". Così la consigliera regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino e i parlamentari M5S Angela Ianaro, Daniela De Lucia, Pasquale Maglione e Sabrina Ricciardi. (segue) (Ren)