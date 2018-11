Salerno: a Cava de' Tirreni al via corso Ispettori Ambientali Comunali Volontari

- Hanno aderito al corso giovani e meno giovani cavesi e non; il più giovane è nato nell'anno 1998, il meno giovane, invece, nel 1942; tutti "figli" di Cava de' Tirreni, fatta eccezione per nove, risultati risiedere in comuni dell'agro nocerino sarnese e della costiera sorrentina. Dei cinquantaquattro corsisti, anche dieci operatori della Metellia Servizi S.r.l., come richiesto dal presidente Dottore Giovanni Muoio, siederanno fra i banchi per apprendere i rudimenti legislativi che investono chi assolve, volontariamente, ruolo di Ispettore Ambientale Comunale. Fra i docenti che affronteranno e svilupperanno le variegate discipline, vi sarà il Colonnello Valio, il Capitano Zito ed un alto magistrato, quest'ultimo per approfondire i diritti ed i doveri dei Pubblici Ufficiali, come richiede l'art. 357 del Codice Penale, atteso che a fine corso, tutti i "licenziati" saranno, per Decreto del Sindaco Servalli, investiti di tale attribuzione. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, quali Pubblici Ufficiali, hanno le medesime facoltà e doveri degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Polizia di Stato ed a quello della Polizia Locale.(Ren)