Unesco: risoluzione per valorizzazione Buffer Zone vesuviana approvata alla Camera (2)

- “Come non parlare poi del fiume Sarno, che costituisce l'unico parco fluviale campano e che possiede infinite potenzialità da includere in questo progetto se disinquinato, andando a ristabilire quel prezioso corridoio ecologico che funge da cerniera tra i più importanti parchi della Campania: quello del Vesuvio, dei Monti Lattari, dei Monti Picentini e l'area protetta marina di Punta Campanella. Il mare sarà sicuramente protagonista, anche in questo caso vanno pianificate misure di disinquinamento per i cittadini e per il turismo balneare. Tutti questi elementi porteranno certamente ad uno sviluppo intelligente del territorio, ad una riqualificazione delle aree urbane sempre nell'interesse dei cittadini e della salvaguardia ambientale” ha concluso la senatrice del Movimento 5 stelle Virginia La Mura. (Ren)