Fai: Verdi, salviamo il parco Virgiliano di Posillipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 30 Novembre sarà possibile votare per i "Luoghi del cuore" del FAI, un progetto che sollecita le istituzioni nazionali e locali alla salvaguardia e alla riqualifica di zone di interesse culturale e ambientale sentite care e importanti dai cittadini. "Un'occasione per dimostrare quanto teniamo al parco Virgiliano, soprattutto dopo le difficili settimane di maltempo che hanno provocato ingenti danni al parco e al quartiere Posillipo con la caduta al suolo di decine di alberi rendendolo, di fatto, inaccessibile" hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali del Sole che Ride, Gianni Caselli e Benedetta Sciannimanica. "Il parco Virgiliano è una risorsa per tutta la città di Napoli, non solo come polmone verde ma anche per l'enorme affluenza di visitatori che conta ogni weekend. Qui c'è anche una struttura sportiva pubblica che permette ai ragazzi di avvicinarsi allo sport gratuitamente. E' importante rivalutarlo e riaprilo quanto prima" hanno dichiarato i consiglieri comunali Caselli e Sciannimanica.(Ren)