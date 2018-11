Lavoro: assessore Palmeri, all’interporto di Nola Regione Campania al fianco di imprese (2)

- La Campania ha già avviato da giugno 2018 il potenziamento dei centri per l'impiego, assumendo 561 dipendenti ex provinciali ed ha stanziato 16,5 milioni di euro per investimenti tecnologici, formazione personale e sviluppo reti informatiche. Il distretto produttivo Interporto - Cis di Nola è una delle realtà produttive più importanti della nostra regione. Occupa una superficie di 3 milioni di m2 e ospita più di 500 aziende, per un totale di circa 6500 addetti. Il giro d’affari delle aziende ospitate rappresenta circa il 12% del PIL regionale. Nello Spazio Lavoro saranno assicurati i servizi specialistici di consulenza sui principali programmi di politiche attive del lavoro nazionali e regionali, di promozione e consulenza su forme contrattuali, incentivi e credito agevolato finalizzati all’occupazione, inoltre la rilevazione dei fabbisogni formativi e occupazionali, la promozione e l'attivazione di ogni forma di tirocini. Una attenzione particolare sarà dedicata alla consulenza in materia di inserimento lavorativo delle categorie protette ed alla creazione di nuove imprese per giovani fino a 35 anni con le misure di Garanzia Giovani e di Resto al Sud. (segue) (Ren)