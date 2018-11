Lavoro: assessore Palmeri, all’interporto di Nola Regione Campania al fianco di imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’occasione è stata distribuita la guida pratica alle assunzioni dei disabili, anche in lingua braille, primo esempio del genere in Italia di strumento agile che accompagna i datori di lavoro all'assolvimento dell'obbligo senza incorrere in sanzioni. L’ iniziativa dell’ apertura dello Spazio Lavoro della Regione Campania è stata possibile anche grazie alla sinergia e collaborazione istituzionale con il Presidente dell’Interporto di Nola Giuseppe Maiello e con il Presidente del Cis Ferdinando Grimaldi. Nello Spazio Lavoro presteranno la loro opera i dipendenti dei centri per l'impiego e che vedrà la presenza programmata di esperti di Invitalia per la consulenza in materia di creazione di nuove imprese e di consulenti dell’Ente nazionale del Microcredito."Così le regioni ricche, dove le entrate fiscali sono maggiori, avranno più risorse da destinare ai servizi, mentre quelle più povere, cioé il Sud, avranno meno fondi da spendere. Anziché chiudere la forbice Nord/Sud, il rischio è che il gap aumenti" ha concluso Palmieri. (Ren)