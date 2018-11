Dissesto idrogeologico: Fasano (FI), subito un piano per la messa in sicurezza

- "Non è più possibile procrastinare l'attuazione di un piano per la messa in sicurezza del territorio. La Regione Campania utilizzi i fondi europei che ha a disposizione per fronteggiare l'emergenza idrogeologica". Così il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano che, raccogliendo il grido d'allarme lanciato dal presidente di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi, ha chiesto interventi celeri per prevenire frane e dissesti in Campania e nel resto del Paese. "L'ultimo report stilato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ha proseguito Fasano - attesta che il 60,2% del territorio regionale è a rischio frana. Un problema che interessa 302.783 residenti e che, sempre secondo l'Ispra, vede le provincia di Salerno ed Avellino tra quelle più a rischio. È necessario che si corra subito ai ripari, utilizzando le risorse comunitarie per far partire i cantieri e realizzare le opere in grado di mettere in sicurezza la nostra gente. Anche alla luce di quanto accaduto in questi giorni, il tempo dei rinvii e delle attese è finito. Mi attiverò per segnalare questa problematica ai Ministri competenti, per prevenire rischi che sono presenti in Campania e per monitorare gli step dei fondi europei non utilizzati". "È evidente che con la penuria di risorse, una delle poche possibilità per mettere in sicurezza il nostro Paese è quella di un utilizzo corretto e celere dei fondi europei", ha concluso il parlamentare. (Ren)