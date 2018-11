Campania: De Pascale nominato presidente del comitato regionale del volontariato di protezione civile

- "Sono fiero ed orgoglioso della nomina a Presidente del Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Campania conferitami dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca". Così il consigliere regionale della Campania Carmine De Pascale, capogruppo di "De Luca Presidente". "E' di poche ore fa la notizia che il presidente De Luca, con proprio decreto, ha non solo disposto l'avvio delle attività per la costituzione del nuovo Comitato regionale del volontariato di Protezione Civile della Campania, assicurando la promozione dell' iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco territoriale del volontariato, al fine di consentire la massima partecipazione alle consultazioni elettorali, ma mi ha anche nominato Presidente di tale Comitato", ha detto De Pascale, che ha aggiunto: "Ringrazio il presidente De Luca per la fiducia accordatami e ritengo fondamentale la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione Civile poiché devono essere i cittadini a partecipare fattivamente alla tutela del loro territorio. Non risparmierò alcuna energia per la formazione dei volontari e la prevenzione sui territori allo scopo di contribuire il più possibile a scongiurare l'accadimento di eventi che mettono a repentaglio la vita dei nostri cittadini". (Ren)