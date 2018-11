Salerno: domani il presidente di Agcom ad Angri per un convegno

- Domani, dalle ore 10.30, ad Angri (Sa), il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, parteciperà al convegno "Connessione, innovazione, inclusione sociale" a Villa Doria. In tale occasione sarà assegnato il premio Antonio Preto, giunto alla seconda edizione ed intitolato al commissario Agcom prematuramente scomparso due anni fa. L'evento è promosso da Università Parthenope, Agcom e International Institute of Communications. (Ren)