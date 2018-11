Scuola: Delizia-Troise (UGL): su docenti tessili senza titolo intervenga Miur

- “Da una prima verifica condotta dell’Ordine dei Periti Industriali di Napoli risulterebbero non pochi i docenti in Tecnologie Tessili convocati e assunti dagli istituti tecnico-professionali senza il titolo abilitativo previsto per legge, classe di concorso A044. Serve dunque chiarezza e un immediato riscontro da parte del Miur e degli Uffici scolastici regionali”. Così Corrado Delizia, della Commissione Tessile dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Napoli a margine di un incontro svoltosi oggi sul tema con la segretaria regionale campana dell’UGL Scuola Eliana Troise. “C’è una sostanziale disapplicazione delle indicazioni sui titoli di accesso stabilite dalle linee guida ministeriali da parte dei dirigenti scolastici – ha spiegato Eliana Troise – e, come sindacato, già da tempo accompagniamo nella richiesta di accesso agli atti e nei ricorsi quei docenti che si sono visti scavalcare nelle graduatorie da colleghi laureati ma senza nessun titolo di accesso specifico all’insegnamento di questa disciplina”. (segue) (Ren)