Femminicidio: Villani (M5S), intervento in aula dopo due casi in Campania

- “Signor Presidente, gentili Onorevoli colleghi. Nei giorni scorsi vi sono stati due episodi di violenza sulle donne verificatisi in poche ore in Campania: un femminicidio a Sala Consilina, nel Salernitano, e un tentato omicidio a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia nord di Napoli. A Sala Consilina una donna di origine rumena, Violeta Senchiu, è stata uccisa dal suo convivente, un 48enne del posto che è stato fermato con l'accusa di omicidio pluri-aggravato per futili motivi, crudeltà e premeditazione nonchè di incendio doloso. La violenza si è consumata all'interno dell'appartamento in cui i due vivevano da tempo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, nel primo pomeriggio di sabato ha cosparso di benzina la casa e poi ha appiccato il fuoco. Immediatamente le fiamme si sono estese raggiungendo la stanza dove si trovava la 32enne che è rimasta ustionata gravemente su tutto il corpo. La donna, dopo quasi venti ore di agonia, è deceduta. Sono rimasti illesi, invece, i tre bambini della donna che giocavano nel piazzale antistante l'abitazione al momento dell'incendio. La tragedia ha sconvolto l'intero comprensorio del Vallo di Diano. Violeta Senchiu viveva da anni a Sala Consilina ed era conosciuta, oltre che dai suoi connazionali, anche dai salesi come una donna seria e lavoratrice. L'altro episodio è avvenuto a Napoli, dove un 52enne pregiudicato di San Pietro a Patierno è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e sequestro di persona. L'uomo ha imprigionato nel proprio appartamento per circa 12 ore l'ex convivente: dopo un approccio sessuale fallito il 52enne nel corso del sequestro avrebbe continuamente percosso la donna con pugni e calci, le avrebbe sbattuto la testa contro la testata del letto tentando più volte di soffocarla con una coperta prima di sbatterla fuori di casa”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Virginia Villani, al Parlamento. (segue) (Ren)