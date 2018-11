Femminicidio: Villani (M5S), intervento in aula dopo due casi in Campania (2)

- “Una violenza insensata e che abbiamo il dovere di fermare. In Campania nel 2017 i femminicidi sono stati 11 su 123, cioè il 9% sul totale, 114 donne uccise in pochi mesi nello stesso anno. Secondo l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne in Regione Campania, la nostra terra è la seconda regione italiana per femminicidi. Aumentati anche i casi di stalking: si è passati, infatti, dai 9.027 atti persecutori denunciati nel 2011 ai 13.177 del 2016, con un aumento del 45%, dato che scende nel 2017. Alla luce di questi dati è bene ribadire che contro i femminicidi serve un'educazione culturale che noi come istituzioni abbiamo il dovere di dare. Dobbiamo costruire sinergie tra il privato, sociale e le istituzioni pubbliche. Servono reali strumenti e servizi a supporto delle donne vittime di violenza. Progetti che attivano servizi di ascolto, supporto psicologico, orientamento al lavoro, formazione e prevenzione culturale e sociale, agendo anche nelle scuole. Bisogna lavorare ogni giorno operando accanto a donne che soffrono: cedo con con fermezza nella rete, parola chiave per creare sinergie fondamentali non solo per costruire ed offrire i servizi, ma anche, guardando più lontano, per la crescita delle future generazioni. Bisogna incentivare alla denuncia, è necessaria una svolta culturale ed è una sfida che deve partire da noi donne impegnate in politica, nelle scuole, nelle associazioni, nelle case e nei centri di lavoro” ha concluso la deputata del Movimento 5 Stelle Virginia Villani. (Ren)