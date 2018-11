Vino: a Boscoreale (Na) una settimana di eventi per celebrarlo (2)

- Nel week end non mancheranno altri appuntamenti. Sabato 17 novembre si inizia alle ore 8.30 da Piazza Pace con il percorso podistico "Camminata Centro Storico" sulla distanza di circa 3 chilometri con la collaborazione dell'Asd Boscoreale Runnig, alle ore 10.00 "Torre Arrampicata" con giochi in verticale a cura dell'Associazione UISP. Alle ore 18.00 le strade del centro storico di Boscoreale si animeranno con l'apertura delle botteghe dei sapori e dei saperi con gastronomica, stand espositivi dei produttori di vino del Parco del Vesuvio. Alle ore 18.30 si terrà l'esibizione per le strade cittadine del gruppo "Sorrento Folk". Al Teatro Minerva, invece, a partire dalle ore 17.00 sarà possibile acquistare l'annullo filatelico predisposto per la manifestazione, alle ore 18.00 si terrà il salotto finanziario dal titolo "Vino e Finanza" a cura della dottoressa Amelia Scassillo, mentre alle ore 19.30 si rinnova l'appuntamento con il seminario degustativo a cura dell'Ais. Alle ore 20.30 la serata musicale con Ferdinando Guarino e Vantanapoli in La Canzone di Napoli con la partecipazione di Paolo Fagnoni al mandolino e Ciro Perris alla chitarra. Domenica 18 novembre, giornata conclusiva della manifestazione, si inizia alle ore 8.00 in piazza Pace dove fino alle ore 11.00 l'associazione socio-culturale "Con te sul territorio" in collaborazione con la Frates, organizza una giornata per la donazione del sangue. Dalle ore 9.30 alle ore 12.00, invece, si terrà il corso gratuito di prevenzione degli incidenti: domestici, stradali e sul posto di lavoro. Alle ore 10.30 prevista la sfilata per le strade cittadina a cura dell'Associazione Cinofila "La Torretta" con l'esibizione in piazza Pace. Alle ore 12.00 in Via Papa Giovanni XXIII, 26 si terrà la premiazione dell'estemporanea di pittura e la consegna del premio "Villa Pisanella" oltre al sorteggio della lotteria. Alle ore 18.00 sarà aperta la mostra dedicata alle attività dell'Associazione. Alle ore 18.00 le strade del centro storico di Boscoreale si animeranno con l'apertura delle botteghe dei sapori e dei saperi con gastronomica, stand espositivi dei produttori di vino del Parco del Vesuvio. Alle ore 18.30 si terrà l'esibizione per le strade cittadine del gruppo "Sorrento Folk". Al Teatro Minerva alle ore 18.00 e alle ore 19.30 si terrà il seminario degustativo a cura dell'Ais. In Piazza Pace dalle ore 19.30 il gran finale con lo Spettacolo della Scuola di Ballo Passional Dance e dalle ore 21.00 il grande concerto finale con l'esibizione di Leo Ferrucci, Franco Calone, Marco Calone e Enzo Barone. (Ren)